die Hitze dieser Tage lässt sich auch abends in unserer Wohnung nur bei geöffnetem Fenster ertragen. Da wir nicht an allen Fenstern Fliegengitter haben, schafft es leider auch so einiges Getier in die heimischen vier Wände. Ein vermeintlicher schwarzer Fussel, den ich nun auf meiner Kleidung entdeckte, entpuppte sich leider als lebendiges Wesen. Gerade als ich den Fussel greifen wollte, spürte ich einen Stich in meinem Daumen. Autsch! Der Fussel war eine Wespe. Kürzlich flog dann noch ein Käfer in die Wohnung und entzog sich jeglichem Versuch, ihn wieder zu vertreiben, indem er sich unerreichbar mitten in die Deckenlampe rettete – und später nicht mehr zu sehen war. Ich bin gespannt, wie viele Wochen wir uns drinnen noch mit Insekten herumärgern.

