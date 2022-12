Wirbel um die Himmelsscheibe: Wurde sie im Ausland beschädigt?

Es gibt Geschichten, die glaubt man nicht. Wir haben dieser Tage Post aus Bayern bekommen. Dort wohnt ein glühender Fan der Himmelsscheibe, der so oft es geht nur wegen der Bronzeplatte nach Halle kommt. Anfang Dezember war er wieder hier. Und als er sich die Nase am Sicherheitsglas platt drückte - so stelle ich es mir jedenfalls vor - waren ihm merkwürdige Veränderungen aufgefallen. Da waren plötzlich Rillen auf der goldenen Sonne. Und die ganze Scheibe sah so aus, als ob sie mit einer Schleifmaschine bearbeitet worden wäre. Das kann man sich nicht vorstellen - und tatsächlich nimmt die Geschichte einen interessanten Verlauf.

Restaurator Heiko Breuer untersucht die Himmelsscheibe nach ihrer Rückkehr aus einem Museum im niederländischen Assen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Verlauf ist auch das Stichwort für die Bahn. Ihre Gleise verlaufen kreuz und quer durch das Land. Dumm nur, wenn darauf keine Züge fahren, wie es das Unternehmen Abellio jetzt ausgerechnet für den Vierten Advent und die Zeit zwischen den Feiertagen und über Silvester hinaus angekündigt hat. Wer die Bahn nutzt, um etwa Familie oder Freunde in Sangerhausen zu besuchen, muss sich nach Alternativen umgucken - wenn die Mobilität in den Abend- und Nachtstunden liegt.

Zum Schluss noch eine traurige Nachricht für alle Fans des Bergzoos, die Kater Garfield kennen. In den vergangenen Jahren ist er zu einer Art Maskottchen geworden. Jetzt wurde ihm ein Unfall zum Verhängnis. Da schmerzt die Seele der Tierliebhaber unter uns. Garfield war als Flüchtling irgendwann im Tierpark aufgetaucht und fühlte sich dort pudelwohl.

