Hier in Halle, Newsletter vom 16. April 2025

sind Sie auch so gespannt wie ich auf das neue Leben in einem der beiden Kaufhof-Gebäude am Marktplatz? Bis zur Eröffnung wird ja aber noch einige Zeit ins Land gehen. Das „Rossini“ ist schon ausgezogen - und nun nutzt der Konkurrent von gegenüber den Freisitz. Hier lesen Sie mehr.

Wir haben noch mehr zum Thema Handel in petto: Während im Halle-Center Peißen Kaufland als real-Nachfolger längst geöffnet hat, lässt der avisierte Nachmieter Rewe im Neustadt Centrum auf sich warten. Über den Stand der Dinge informiert Sie Dirk Skrzypczak.

Apropos Handel: Vergessen Sie nur nicht, dass Einkaufen an diesem Freitag nur sehr begrenzt möglich sein wird. Karfreitag, Sie wissen schon. Aber keine Bange, am Samstag ist dazu ja wieder Gelegenheit. Für alle, die zu Ostern gern etwas unternehmen möchten und dafür noch Anregungen suchen, haben wir Tipps zusammengestellt.

Einen angenehmen Mittwoch Ihnen

Annette Herold-Stolze

P.S. Sollten Sie heute auf dem Bahnhof zu tun haben oder extra vorbeischauen wollen: In der Gläsernen MZ-Redaktion erwarten Sie Hanna Schabacker und Jonas Kretzer.