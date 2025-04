Nach dem Real-Aus wartet das Neustadt Centrum auf die Eröffnung des neuen Supermarktes. Doch im Gegensatz zu Kaufland in Peißen müssen sich Kunden noch in Geduld üben.

So steht es um den XXL-Rewe in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Auf der Videowand vor dem Neustadt Centrum flimmert die Werbung des neuen Kaufland-Supermarkts im Einkaufszentrum Peißen. Ende März 2024 hatte Real seine beiden Märkte in und bei Halle geschlossen. Es folgte in Neustadt wie Peißen die Suche nach neuen Ankermietern. Beide sind fündig geworden. Doch während in Peißen schon die Einkaufswagen durch den Kaufland rollen, steht Rewe in Neustadt noch in den Startlöchern. Doch hinter der Trockenbauwand tut sich etwas.