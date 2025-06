Ein Lehrer-Ehepaar möchte in dem Teucherner Ortsteil einen Landcampus erschaffen und hat damit beim diesjährigen Revierpionier-Wettbewerb gewonnen. Was konkret geplant ist.

Warum und wie ein Bullerbü in Gröben entstehen soll

Maria Hinz und ihr Ehemann Klaus-Dieter Hinz möchten im Garten ihres goßen Grundstückes in Gröben einen Landcampus errichten.

Gröben/MZ. - Das Gartenhäuschen ist bereits zu einem Großteil in „schwedenrot“ gestrichen, denn „es soll ein kleines Bullerbü werden“, sagt Astrid Lindgren-Fan Maria Hinz und meint damit den Landcampus Gröben, den sie mit ihrem Mann Klaus-Dieter Hinz auf ihrem Grundstück in dem Teucherner Ortsteil erschaffen möchte. Wie bei dem literarischen Vorbild soll ein Ort entstehen, an dem sich Kinder wohlfühlen, das Landleben genießen, dabei zugleich aber auch viel lernen können.