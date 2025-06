Rassnitz/MZ. - Jörg Rothbarth musste selbst lachen, als er am Montagvormittag Bianca Melchior einen Blumenstrauß überreichte. Denn Melchior ist Gärtnerin in der gleichnamigen Gärtnerei in Raßnitz. Blumen hat sie also zuhauf. Sie nahm den Strauß dennoch dankend in Empfang, schließlich liebe sie Blumen – und der Anlass hatte großen Nutzen für sie. Die Gärtnerei ist eine der ersten Adressen, die an das – mit viel Verzögerung – verlegte Netz der Deutschen Glasfaser in der Elsteraue angeschlossen ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.