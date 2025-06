In Quedlinburg gibt es aktuell bereits an mehreren Stellen mit Sperrungen verbundene Bauarbeiten. Jetzt ist eine weitere Baustelle hinzugekommen. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

Quedlinburg/MZ. - In der Innenstadt von Quedlinburg gibt es bereits an mehreren Stellen Bauarbeiten, die mit Sperrungen verbunden sind: So läuft der Ausbau des Steinwegs, wird in Harzweg und Stresemannstraße gebaut und seit eineinhalb Wochen auch im Bereich der Bahnübergänge in der Stresemannstraße sowie im Gernröder Weg. Jetzt gibt es eine weitere Baustelle.