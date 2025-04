Probleme bei Straßenbau in Innenstadt von Quedlinburg: Was das bedeutet

Quedlinburg/MZ. - Viereinhalb Meter tief ist die Baugrube im Steinweg in Quedlinburg, in der gerade die nächsten Abschnitte der neuen Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Trinkwasserhauptleitung verlegt werden. Daneben laufen die Arbeiten an der neuen Gasleitung weiter. Doch es gibt Probleme auf der Baustelle mitten in der Quedlinburger Innenstadt.