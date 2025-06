120 Jahre gibt es die Stadtbibliothek Halle schon. Doch mit Online-Händlern und Social Media gibt es neue Herausforderungen. Was hat sich in all den Jahren verändert? Und wie passt die Bibo sich an?

Halle (Saale)/MZ. - Mit einer ganzen Festwoche feiert die hallesche Stadtbibliothek am Hallmarkt noch bis Samstag ihr 120-jähriges Bestehen. Auf Gäste wartet ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. So wird es unter anderem am Donnerstagabend um 19.30 Uhr eine Lesung mit der halleschen Autorin Sylvia Pommert zu ihrem Buch „Fliederduft in der Fettbemme“ geben. Zum Abschluss wird dann die Jubiläumsfeier auf dem Hallmarkt am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr stattfinden. Von Musik und Theater über Riesenschach und eine Hüpfburg bis hin zu einer VR-Station wird vieles geboten.