Was wird aus der Eselsmühle in Neustadt? Außerdem: Das kommt nach Real

Kinder, wie die Zeit vergeht! Als Erich Honecker noch reagierte, gehörte die Eselsmühle in Halle zu den beliebtesten Gaststätten in der DDR. Und nun? Seit Jahren spielt sich um das traditionsreiche Haus ein Drama ab. Der Eigentümer will es beenden. Wir sagen, wie die Planungen sind und durften auch exklusiv in die Mühle hinein.