Die Öffnungszeiten mancher Läden erinnern an der DDR. Oder was steckt da dahinter? Ebenfalls wichtig: Weil der Umgang rau wird, berät die Polizei Stadtratskandidaten.

Warum immer mehr Geschäfte in Halle vor 20 Uhr schließen

Hier in Halle, Newsletter vom 4. Juni

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Erinnern Sie sich noch an das Einkaufen in der DDR? Außer Bäcker und Co. machten viele Geschäfte erst 9 oder 10 Uhr auf. Und nach einer vernünftigen Mittagsruhe ging es von 15 bis 18 Uhr weiter. Heute sind die Verhältnisse für uns Kunden paradiesisch. Oder nicht?