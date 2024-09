Die Zahl der Straftaten, die an Halles Bahnhof verübt werden, ist erschreckend. Die MZ berichtet, wie es dazu kam. Gute Nachrichten gibt es für Blinde in Halle

Hier in Halle, Newsletter vom 20. September 2024

Wer in Halle den Bahnhof aufsucht, sollte vorsichtig sein: Wie die Zahlen der Bundespolizei aussagen, ist er der gefählichste in Sachsen-Anhalt. Das hat mein Kollege Dirk Skrypczak recherchiert und berichtet darüber in der aktuellen Ausgabe der MZ. Von 2022 auf 2023 sind die Straftaten dort um über 80 Prozent gestiegen - die Beamten haben die Lage jedoch im Blick und gehen vermehrt Streife.