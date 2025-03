Hier in Halle, Newsletter vom 26. März 2025

heute um 14 Uhr ist es so weit. Dann wird in Halle nach fast vier Jahren endlich ein neuer Oberbürgermeister vereidigt. Das Prozedere läuft in Halle nach einem festgelegten Ablauf ab.

Wie genau die feierliche Amtseinführung ablaufen soll, habe ich hier aufgeschrieben.

Neu-OB Vogt steht allerdings eigentlich gehörig unter Druck. Denn seit mehreren Wochen ermittelt nun die Polizei gegen ihn. Möglicherweise übernimmt bald sogar die Staatsanwaltschaft.

Worum es geht, habe ich hier aufgeschrieben.

Wie Vogt sich als OB im Stadtrat schlägt, können Sie ab 14 Uhr bei uns auf mz.de im Liveticker nachlesen. Mein Kollege Dirk Skrzypczak und ich werden vor Ort sein.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Abstimmung zum Bebauungsplan des neuen Gefängnisses in Tornau. Das Thema hatte im Vorfeld schon für viel Wirbel gesorgt.

Ich freue mich auf eine spannende Sitzung!

Ihr Jonas Nayda