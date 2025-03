Am Mittwoch soll Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) im Stadtrat feierlich vereidigt werden. Wie das Prozedere ablaufen soll.

Mit goldener Kette und Halloren: So soll Vogts Amtseinführung ablaufen

OB in Halle vor feierlichem Amtsantritt

Im Festsaal des Stadthauses tagt der Stadtrat - dort soll am Mittwoch der neue OB vereidigt werden.

Halle (Saale)/MZ. - Der Prozess der Ernennung zum Oberbürgermeister läuft in Halle nach einem offiziellen Plan ab. Wenn am Mittwoch um 14 Uhr der Stadtrat im Festsaal des Stadthauses ordnungsgemäß einberufen ist, muss das Plenum zuerst über die Gültigkeit der Wahlen entscheiden, die am 2. und 23. Februar stattgefunden haben. Laut Stadtverwaltung liegen keine Einwendungen vor, das Wahlergebnis kann somit als gültig erklärt werden.