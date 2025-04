Lesen Sie im heutigen Newsletter Neues zur Elisabethbrücke, dem Zukunftszentrum am Riebeckplatz und der Finanzsituation in Halle.

die Arbeiten der Havag am Mammutprojekt in der Mansfelder Straße - der Elisabethbrücke - sind beendet. Für die Bauweise erhielt die „Elisabeth“ sogar eine Auszeichnung beim „Deutschen Brückenpreis“. Doch die schönste Sicht auf das neue Bauwerk hat man von unten - warum das so ist? Sehen Sie selbst.

Für Aufregung unter Halles Einwohnern sorgt weiter das geplante Zukunftszentrum am Riebeckplatz, in das viele Millionen Euro investiert werden. In Kürze entscheidet sich, welcher Architekturentwurf das Rennen macht. Im Vorfeld können sich auch Bürger beteiligen und einen Einblick in die Entwürfe erhalten. Wie das konkret abläuft und warum bei der Veranstaltung striktes Handy-Verbot gilt, lesen Sie hier.

Eine Frage, die auch viele beschäftigt, ist die nach Halles Finanzen. Laut Oberbürgermeister Alexander Vogt ist die Stadtkasse leer. Es gebe ein Finanzloch in Höhe von mehr als 120 Millionen Euro. Vogt macht dem Bürgermeister und Finanzbeigeordneten Egbert Geier deshalb Vorwürfe. Was dahinter steckt.

