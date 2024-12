Halloren Schokoladenfabrik springt auf Hype auf - Theaterstreit geht in die nächste Runde

Hier in Halle, Newsletter vom 6. Dezember 2024

pünktlich zum Nikolaus behellige ich Sie mit einer Frage, an die Sie wohl noch nie gedacht haben: Was verbindet Dubai mit Halle? Dubai, die Megastadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, rund 3,5 Millionen Einwohner, bekannt für Hochhäuser, die den Himmels streicheln, für Geld, das aus der Wüste wächst, und neuerdings für eine gehypte, mit Pistaziencreme gefüllte Schokolade.