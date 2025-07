bestimmt kennen Sie dieses Haus: Die Villa Lehmann zählt zweifellos zu den Hingucker-Bauten im halleschen Stadtgebiet. Zugleich aber leider auch zu der Art von Häusern, bei denen man sich fragen muss, wie lange sie angesichts ihres fortschreitenden Verfallsprozesses noch stehen werden. Der Eigentümer der Immobilie hat kürzlich Kritik an der Stadt geübt. Und die hallesche Stadtverwaltung hat die Vorwürfe des Eigentümers nun zurückgewiesen. Demnach waren mehrere Bauanträge wohl teilweise nicht genehmigungsfähig. Mein Kollege Jonas Nayda berichtet.

Derweil passierte bei einem Großeinsatz der Polizei in Neustadt offenbar etwas, was nicht passieren sollte. Nach dem Einsatz vermisste die Polizei nämlich Munition. Was genau den Beamten fehlt und was die Polizei zu dem Vorfall sagt, lesen Sie im Artikel meines Kollegen Marvin Matzulla.

Im eher weiter gefassten Sinne beschäftigt sich mit der Arbeit der Polizei auch ein Fernsehkrimi wie der Polizeiruf 110. Und der wird bekanntlich seit einigen Jahren wieder in Halle gedreht. Wobei: Mit dem dritten Fall - die Dreharbeiten dafür sind gerade beendet worden - ist die Trilogie abgeschlossen. Als Trilogie waren die neuen Polizeirufe aus Halle von vornherein angelegt. Trotzdem bedauern auch die Darsteller das Ende des halleschen Polizeirufs, wie ich im Interview mit Schauspielerin Cordelia Wege erfahren habe. Als gebürtige Hallenserin war der Dreh in Halle für sie zudem etwas sehr besonderes. Den Artikel lesen sie ab heute auf der MZ-Homepage.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst