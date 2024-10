Hier in Halle, Newsletter vom 30. Oktober 2024

dieser Fall hat viele Hallenser erschüttert: Ein kleines Mädchen ist zu Hause durch heißes Wasser so verletzt worden, dass es starb. Nun steht der Termin fest, an dem am halleschen Landgericht der Prozess gegen die Eltern und Großmutter von Sophie beginnt. Mehr erfahren Sie hier.