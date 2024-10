Halle (Saale) - Es war ein schlimmes Drama was sich am 10. Mai 2024 in der Wohnung in der Paracellsusstraße in Halle abgespielt haben muss. Die Kleine Sophie E. starb an schweren Verbrennungen im Kinderbett. Ihre Eltern und die Oma müssen sich nun ab dem 11. November vor dem Landgericht Halle für den Tod des zweijährigen Mädchens verantworten.

