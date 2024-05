Verbrechen in Halle? Mit Video: Zweijähriges Mädchen tot im Paulusviertel gefunden - Brandmale von kaputter Dusche?

In einer Wohnung im Paulusviertel in Halle wurde ein totes Mädchen gefunden. Was die Polizei zum Fall sagt und was die MZ bisher weiß. Mehr dazu auch im Video.