es sind schreckliche Bilder vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wo ein Mann am Freitagabend mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast ist, zahlreiche Menschen tötete und Dutzende verletzte. Nach ersten Schilderungen von Weihnachtsmarkt-Besuchern ist der Fahrer eines schwarzen SUV auf Höhe des ehemaligen McDonald's vorbei in Richtung Alter Markt abgebogen; dabei hat er Absicherungen durchbrochen und auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen überfahren.

