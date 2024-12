haben Sie schon einmal bei einem Glücksspiel gewonnen? Ich kann mich an nichts Herausragendes erinnern, außer vielleicht 2,50 Euro in diesen Rubbellos-Adventskalendern, die es in meiner Kindheit immer Mal gab. Vor allem in sozialen Medien stehen Gewinnspiele immer mehr im Vordergrund. Doch auch in der Politik haben wir alle erst kürzlich davon gehört. Sie erinnern sich bestimmt an Elon Musk, der vor der Präsidentschaftswahl in den USA Geld verlost hat. Eine ähnliche Situation gab es nun im Saalekreis. Dort hat der Bundestagsabgeordneter Robert Farle 6.000 Euro an sechs Personen verschenkt. Dafür gab es teils Kritik, selbst die Staatsanwaltschaft hatte ein Auge darauf geworfen. Was den ehemaligen AfD-Kreischef angetrieben hat und wie die Bürger reagiert haben, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe.

