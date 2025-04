in Reideburg versammelten sich am Mittwochabend mehrere Hundert Anwohner, die sich darüber ärgerten, keine Einladung erhalten zu haben. Denn einerseits war die Veranstaltung im Feuerwehrhaus ja als Anwohnerveranstaltung ausgerufen worden. Andererseits ging das, worüber dort informiert wurde, durchaus alle Reideburger etwas an. Klar ist: Die Skepsis gegenüber einer neuen Einrichtung für Jugendliche - deutschen wie ausländischen - ist groß in Reideburg. Das machte das Geschehen an diesem Abend mehr als deutlich.

Derweil übt die SPD-Fraktion im Stadrat scharfe Kritik an Halles neuem Oberbürgermeister Alexander Vogt. Vogt hatte mit seinen Aussagen zu klammen Stadtkassen und Vorwürfen gegenüber Egbert Geier für Wirbel gesorgt. Nun schießt die SPD zurück.

Fridays for Future ruft diesmal nicht zum Streik auf. Stattdessen laden die Klimaaktivisten zum Wohnzimmergespräch auf den Marktplatz ein. Was es mit der Aktion an diesem Freitag auf sich hat, lesen Sie hier.

