manche Dinge sind ein solch gewohnter Anblick, dass man sie gar nicht mehr beachtet. Spendenboxen im Kassenbereich zum Beispiel. Auf die durchsichtige Plastebox, mit der in der Drogerie am Hauptbahnhof Halle Spenden für das Deutsche Kinderhilfswerk gesammelt werden, bin ich nur deshalb aufmerksam geworden, weil die Kundin vor mir so ziemlich ihr ganzes Kupfergeld in den Schlitz schob. Offensichtlich hatten auch zahlreiche Kunden vorher das schon getan. Jedenfalls befand sich viel Kleingeld in der Spendenbox. Ich hatte derweil so viele Münzen in meinem Portemonnaie, dass ich meinen Einkauf auf die 99 Cent genau bezahlen konnte. Sorry Kinderhilfswerk. Ich spende sicher ein anderes Mal. Übrigens gab es Anfang der 2020er Jahre mal eine Befragung der EU-Kommission zur Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Die große Mehrheit war dafür. Und in Finnland, den Niederlanden, Irland, Italien und Belgien wurden die kleinsten Kupfermünzen schon abgeschafft. Ich selbst bin auch kein Fan davon und habe lieber ein schmales Portemonnaie. Aber es gibt ja gute Zwecke, sein Kleingeld loszuwerden.

Sicher gab es auch Gründe, den Mietvertrag für das Restaurant Rossini im einstigen Kaufhof am Markt nicht zu verlängern. Und doch kam die von dem Inhaber angekündigte Schließung nun völlig überraschend. Ich habe mit ihm sowie dem neuen Eigentümer des Gebäudes darüber gesprochen, wie es dazu kam.

Ein Grund zu feiern war derweil der letzte Schultag, den Halles Abiturienten auch in diesem Jahr wieder auf der Ziegelwiese zelebrierten. Und dabei unter Beobachtung standen.

Im weit entfernten Bangkok erlebte ein Hallenserin indes das jüngste Erdbeben hautnah mit. Wie es ihr erging und sie die Katastrophe erlebt hat, erzählte sie meinem Kollegen Dirk Skrzypczak.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst