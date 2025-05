für den HFC hat die Fußballsaison in der Regionalliga am vergangenen Wochenende aufgehört (nur im Landespokal steht noch ein Pflichtspiel an) - an anderer Stelle wurde am Wochenende eine Saison eröffnet! Undzwar auf den zahlreichen Erdbeerfeldern rund um Halle.

Die MZ-Autorin Claudia Crodel hat sich im Vorfeld mit dem Chef der Firma „Regiofarmers“ getroffen, der unter anderem erklärt hat, worauf man beim Selberflücken achten sollte. Außerdem wird es in diesem Jahr noch eine besondere Neuheit auf einem seiner Felder geben.

Diese Woche wird in Halle politisch mal wieder spannend. Am Dienstag tagt der Finanzausschuss, in dem die Stadträte über den Nachtragshaushalt diskutieren werden. Einen Nachtragshaushalt hat es in Halle seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gegeben. In der Regel ist so etwas auch immer nur dann nötig, wenn es finanztechnisch wirklich ziemlich düster aussieht.

Außerdem soll im Hauptausschuss über den Antrag der AfD debattiert werden, die verlangt, dass an allen städtischen Gebäuden (auch an Schulen) das ganze Jahr über die Deutschlandflagge gehisst sein soll.

Spätestens am Ende der Woche wird es aber auch wieder etwas zu lachen geben in Halle. Am Freitag treten beispielsweise „Elsterglanz“ in der Halle-Messe auf. Tickets gibt es allerdings keine mehr - alles ausverkauft.

Alternativ kann man am Freitag aber auch um 19.30 Uhr in den Schleifweg zu den Kiebitzensteinern ins Kabarett gehen.

Ich freue mich auf jeden Fall auf eine ereignisreiche Woche!

Mit besten Grüßen,

Ihr Jonas Nayda