vor Kurzem hat sich zum Lieferdienst von Rewe der Online-Supermarkt Flaschenpost in Halle dazu gesellt. Doch welcher ist der richtige Service für einen selbst? Ich habe mir beide Angebote angeschaut und sie miteinander verglichen. Dabei fand ich auch heraus, welche Produkte Hallenser am häufigsten online bestellen. Mit diesen Artikeln hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Wenn Sie wissen wollen, um was es sich handelt und wie die Lieferdienste funktionieren, schauen Sie auf mz.de vorbei oder werfen Sie einen Blick in die Zeitung.

Einschulungen sind teuer. Bis es dieses Jahr so weit ist, dauert es zwar noch ein paar Monate. Aber bereits jetzt sind Organisationen aktiv, die Familien von Schulanfängern mit Sach- und Geldspenden unterstützen. An diesem Freitag besteht noch einmal die Möglichkeit auf dem Marktplatz, herauszufinden, wie Hallenser bedürftigen Familien helfen können. Meine Kollegin nahm die sogenannte Zuckertütenaktion bereits am Donnerstag unter die Lupe.

Am Donnerstag war außerdem Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) zu Besuch in Oppin. Dort sprach er mit dem Geschäftsführer von Autohaus Fritz über wirtschaftliche Probleme. Luisa König war dabei. Hier lesen worum genau es ging und welche Lösungsvorschläge der Geschäftsführer des Autohauses mitbrachte.

