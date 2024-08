es heißt ja, dass Ordnung angeblich das halbe Leben sei. Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann habe ich die Halbzeit meines Lebens wohl schon erreicht. Denn ordentlich ist es bei uns zu Hause praktisch nie.

Nach der Geburt unseres ersten Sohnes vor mehr als vier Jahren fing es an, mit den Zwillingen vor einem Jahr ging es weiter. Überall liegt Spielzeug. Aber „Spielzeug“ ist für kleine Kinder ja bekanntlich alles, was an Gegenständen in einem Haushalt existiert. Also liegt bei uns eigentlich alles herum.

Das gilt auch für unser Auto. Als ich neulich in Eile war und schnell zu einem Termin musste, bekam ich beim Einsteigen einen irren Schreck. Da lag doch ein Baby im Fußraum des Beifahrers?! Schock! Wie konnte das sein? Hatte ich da etwa jemanden vergessen?

Beim genaueren Hinsehen kam die Erleichterung: Es war nur eine lebensechte Plastikpuppe. Puh. Glück gehabt. Für einen Moment dachte ich schon, dass mein letztes Stündlein geschlagen hätte.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag!

Ihr Jonas Nayda