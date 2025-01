Hier in Halle, Newsletter vom 14. Januar 2025

es sind noch 19 Tage, dann ist es endlich so weit, dann wird in Halle ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Doch wem soll man eigentlich seine Stimme geben? Bei neun Kandidaten scheint die Auswahl groß.

Damit Sie einen guten Überblick über die Kandidaten und ihre politischen Ziele und Vorstellungen bekommen, bieten wir von der Lokalredaktion verschiedenste Formate an.

Am Montag haben wir mit unseren Facebook-Interviews begonnen. Kerstin Godenrath und Egbert Geier waren jeweils einzeln für 20 Minuten in unserem TV-Studio zu Gast und haben Fragen beantwortet. Die Gespräche wurden im Stream live bei Facebook übertragen, sodass Leser auch direkt Fragen in die Kommentare schreiben konnten.

Die Videos können Sie, liebe Leser, sowohl auf unserer Facebook-Seite hier nachschauen, oder auch hier in den Kandidaten-Texten auf unserer Homepage.

Am heutigen Dienstag kommen um 16 Uhr Wolfgang Hoppe (parteilos) und um 17 Uhr Dörte Jacobi (Die Partei) ins Studio. Am Mittwoch folgen dann um 11.45 Uhr Sven Macha (parteilos) und um 13 Uhr Alexander Vogt (parteilos). Am Donnerstag sind um 16 Uhr Maik Weiderpas (parteilos) und um 17 Uhr Andreas Wels (Hauptsache Halle) dran. Zum Facebook-Livestream gelangen Sie hier.

Einen Termin können Sie sich auch schonmal vormerken: den 27. Januar. Dann findet im Audimax-Hörsaal der Universität (Universitätsplatz 1) das große MZ-Wahlforum mit allen neun Kandidaten auf einer Bühne statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Sie!

Mit besten Grüßen,

Jonas Nayda

P.S.: Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, können Sie auch die politischen Positionen der einzelnen Kandidaten miteinander und mit ihren eigenen Vergleichen. Das geht über die Plattform „Voto“, die so ähnlich funktioniert wie der bekannte Wahl-O-Mat.