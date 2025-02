Was die gläserne MZ-Redaktion im Hauptbahnhof bietet

Hier in Halle, Newsletter vom 17. Februar

wissen Sie schon, wer am Sonntag Ihre Stimme erhält? Ja, es wird auch um den nächsten Bundestag gehen, aber Ich will speziell auf die Stichwahl für das Oberbürgermeisteramt hinaus. Entscheiden können Sie zwischen Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos). Wer sich noch nicht sicher ist, könnte Anhaltspunkte im Rededuell der beiden finden. Das 45-minütige Streitgespräch wird am Montag ab 19 Uhr im Livestream über Facebook (Suchbegriff MZ Halle) ins Internet übertragen. Ab Dienstag wird es außerdem ein Video von der Veranstaltung auf der MZ-Internetseite geben.