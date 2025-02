die erste Wahl ist geschafft! Ob so ein Ergebnis überraschend ist oder nicht, kommt wahrscheinlich immer darauf an, was man selbst erwartet hat. Einige Besonderheiten gab es bei der diesjährigen Oberbürgermeisterwahl dennoch. Die hat mein Kollege Jonas Nayda für Sie in der heutigen Ausgabe zusammengefasst. Und er hat sich auch damit beschäftigt, inwieweit Stichwahl-Kandidat Alexander Vogt Unterstützung von Rechts bekommen könnte. Dabei gibt es offenbar ein Problem.

