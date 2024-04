Nach dem Richterspruch: Was wird jetzt aus Halles OB?

Hier in Halle, Newsletter vom 20. April

Bernd Wiegand und Strafprozesse: In der Vergangenheit konnte keine Anklage den Schutzschirm des Politikers durchbrechen. Seit Donnerstag ist das anders. Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, droht dem OB ein unwürdiger Abgang. Die Frage ist: Kämpft er weiter? Tritt er zurück? Der Richterspruch sorgt jedenfalls für große Aufregung.

Vor drei Jahren nahm ein Hallenser an der Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ teil. Was der 37-Jährige inzwischen über seine Teilnahme denkt und welche tollen Neuigkeiten es in seinem Leben gibt, können Sie bei uns online lesen. Mein Kollege Denny Kleindienst hat nachgefragt.

Die großen Pechvögel des gestrigen Tages waren zweifellos die Abiturienten. Da büffelt man zwölf Jahre im Unterricht - und am letzten Schultag zur traditionellen Abifete auf der Peißnitz schüttete es wie aus Eimern. Das ist bitter - zumal vor einer Woche noch tolles Frühlingswetter herrschte. Aber vielleicht weinte der Himmel ja vor Freude, weil die Leistungen der jungen Menschen so gut sind ...

Und noch eine Botschaft für alle Autofahrer: Zwischen Halle und Schkopau ist die B91 an diesem Wochenende gesperrt. Den Grund lesen Sie natürlich auch in ihrer MZ. Lassen Sie sich bloß vom Wetter nicht die gute Laune verderben!