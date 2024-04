Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Auf der privaten Internetseite von Bernd Wiegand steht noch sein Beitrag vom 31. Januar. „Ab jetzt regiert das Recht, endlich kann auch der letzte verbliebene strafrechtliche Vorwurf gerichtlich geklärt werden“, schrieb der parteilose OB in großen Lettern. Am Donnerstag hatte das Landgericht Recht gesprochen und den 67-jährigen Politiker wegen mehrerer mutwilliger Falschaussagen in einem Zivilprozess zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 140 Euro verurteilt. Unmittelbar nach dem Richterspruch kündigte Wiegand an, sich mit seinen Anwälten beraten zu wollen. Seitdem ist es still um den OB geworden. Eine Woche hat er Zeit, Revision gegen das Urteil einzulegen. Das letzte Wort hätte dann der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.