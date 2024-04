Halle (Saale) - Auf der Ziegelwiese in Halle ist am Freitagnachmittag die Abi-Fete 2024 gestartet. Die ersten Abiturienten trafen gegen 15 Uhr auf der Ziegelwiese zum Feiern ein.

Die zwölfte Klasse des Thomas-Müntzer-Gymnasiums feiert heute unter dem Motto „Abi mit Ampel“ wollen. Doch mit Ampel sei nicht etwa die Regierung gemeint, sondern die aktuelle Gefühls- oder Lebenslage. „Die Ampel ist auf Rot, wenn es dir schlecht geht und beispielsweise Grün, wenn alles gut ist“, teilte die Klasse mit.

Unter dem Motto "Abi mit Ampel" feiert die zwölfte Klasse des TMG in Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

Polizei und Ordnungsamt haben sich auf Einsatz vorbereitet

Auch die Stadt Halle und die Polizei haben sich auf die Abi-Fete vorbereitet. Nach Angaben vom Fachbereichsleiter Sicherheit der Stadt Halle Tobias Teschner hat man sich im Dienstplan in der Spätschicht sowie auch in der Nachtschicht entsprechend aufgestellt. „Wir werden wie auch in den letzten Jahren für die Sicherheit der Feiernden sorgen“, so Tobias Teschner. Auch der Rettungsdienst für mögliche Notfälle sei vorinformiert.

ABI Fete 2024: Die Polizei setzt auch auf Fußstreifen auf der Ziegelwiese. (Foto: Marvin Matzulla)

Zudem wurde ein kostenfreier Toilettencontainer vor Ort aufgestellt, damit nicht in der Öffentlichkeit uriniert werden muss. Von den Stadtwerken hat man einen Behälter mit Trinkwasser organisiert, damit man sich mit frischen Wasser versorgen kann.

ABI-Fete 2024 auf der Ziegelwiese: Auch die Polizei ist im Hintergrund vor Ort. (Foto: Marvin Matzulla)

Zum Thema Müll setzt die Stadt vorwiegend auf die Eigenverantwortung der Jugendlichen. „Wir haben zusätzliche Behälter aufgestellt, zudem gab es gute Willensbekundungen, dass in diesem Jahr die Jugendlichen auch selbst Hand anlegen werden“, so Teschner. Trotzdem wird es am Samstagmorgen nochmal eine Reinigung durch die Stadt geben.

ABI Fete 2024: Auch Streetworker sind vor Ort und veranstalten eine "School Out Party 2024". (Foto: Marvin Matzulla)

Auch die Polizei hat sich auf den Abend auf der Ziegelwiese vorbereitet. Aus der Polizeiinspektion Halle heißt am Freitagnachmittag auf Nachfrage der MZ. „Wir haben uns auf die Abi-Feier gemeinsam mit der Stadt Halle eingestellt. Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort und werden die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten und hoffen auf eine friedliche Feier wie auch im letzten Jahr schon. Wir wünschen allen eine schöne Abi-Fete“, so Polizeisprecherin Ulrike Diener.