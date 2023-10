Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bergzoo glücklich über Nachwuchs bei Totenkopfäffchen - Schulleiter redet statt über Klopapier lieber über wichtige Dinge - im Supermarkt lief kürzlich ein besonders nerviger Werbejingle, der gerade deshalb im Ohr hängenblieb. Eine bekannte Milch-Marke bewarb ihr Ayran-Getränk – also jenes Joghurtgetränk mit dem markanten salzigen Geschmack. Seither habe ich an verschiedenen Stellen in Halle leere Ayranbecher entdeckt. Am Basketballplatz an der IGS klebt zum Beispiel einer in zwei Meter Höhe an der Mauer. Ganz so als wäre der Becher selbst ein Korb, den es mit einem Gegenstand zu treffen gilt. Und vor dem Don’t worry be Curry am Uniring hat jemand einen leeren Ayranbecher in der offenen Hand der dort stehenden Statue platziert. Ayran scheint also gerade ein Ding zu sein. Mir ist ungesalzener Joghurt vorerst trotzdem lieber.