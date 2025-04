am Franckeplatz sind fast alle Ampeln aus. Grund ist die gesperrte Große Steinstraße, aus der alle Tramlinien umgeleitet werden müssen. Weil sich dann am Franckeplatz aber kein Rad drehen würde, vor allem an der so genannten „Arschloch“-Ampel, wurden dort die Lichter abgeschaltet. Autofahrer jubeln. Zu Recht? Lesen Sie selbst.

Der Leipziger Apotheker Holm Lieschewski hatte große Pläne, wollte am Böllberger Weg das Sportparadies bauen. Er schaffte es nur bis zum Rohbau. Dann ging er pleite. Nun steht Lieschewski in Leipzig wegen anderer Vorwürfe vor Gericht. Mein Kollege Julius Lukas saß im Gerichtssaal.

Schlechte Nachrichten gibt es mal wieder aus dem Südpark. Der Eigentümer von Hunderten Wohnungen ist insolvent. Die Stadtwerke drohen mit der Abschaltung von Warmwasser und Fernwärme. Geht das ganze Drama jetzt wieder von vorn los? Mein Kollege Marvin Matzulla ist an dem Thema dran.

Das Gläserne Büro im Hauptbahnhof ist auch heute wieder geöffnet. Von 9 bis 18 Uhr sind Denny Kleindienst, Hanna Schabacker und Jonas Kretzer für Sie vor Ort.

Ihr Dirk Skrzypczak