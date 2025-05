Weitere Themen: Bauingenieur leitet Weinbetrieb / Wenig Ostdeutsche in Top-Jobs / Abzocke bei Stromzählern / Rentner helfen Azubis / Merz ruft Dow-Führung an

Der hohe Energieverbrauch wäre dem Ostthüringer Margarine-Hersteller Othüna fast zum Verhängnis geworden. Während des Höhepunktes der Energiepreiskrise im Jahr 2022 kündigte ein Energielieferant laut Firmenchef Thomas Schulz die Verträge. Über Nacht musste der Geschäftsführer neue Verträge abschließen: „Die Preise hatten sich verfünfzehnfacht.“

Schulz schloss nur für ein halbes Jahr ab und überlegte, wie er die Energierechnung wieder senken könnte. So schlug er den Gesellschaftern des Unternehmens – alle ehemalige Geschäftsführer – vor, Strom und Gas selbst über die Börse einzukaufen. „Die Eigner waren erstmal skeptisch, stimmten aber zu“, erzählt Schulz. So wurde aus dem Chef eines Nahrungsmittel-Herstellers auch ein Börsenhändler.

Thomas Schulz, Geschäftsführer des Ostthüringer Nahrungsmittelwerks, sitzt vor dem Computerbildschirm und wertet die Preiskurven aus. Foto: Steffen Höhne

Der Firmensitz des 1902 gegründeten Margarine-Herstellers, der bekannte ostdeutsche Marken wie Sanna, Sonja und Goldina produziert, befindet sich am Fluss Elster, die Innenstadt Geras ist in Sichtweite. Durch das Erhitzen und Abkühlen von Pflanzenölen wird Margarine hergestellt – ein energieaufwändiger Prozess. Vor seinem Computerbildschirm hat Schulz mir erklärt, wie er täglich Strom einkauft. Damit werden mitunter deutlich die Kosten gesenkt, doch es ist sehr zeitaufwändig. Hier der komplette Bericht.

Othüna profitiert beim Strom- und Gaseinkauf von den inzwischen stark schwankenden Preisen im Großhandel. Durch die zunehmende Einspeisung von Solar- und Windstrom fluktuiert die angebotene Menge deutlich und damit auch die Preise. Extrem war die Situation Anfang Mai. Vom 6. bis zum 13. Mai rutschten die Preise täglich in den Mittagsstunden ins Negative. Das heißt, die Käufer bekommen noch Geld, wenn sie den Strom abnehmen.

Eine Extremsituation war Sonntag, der 11. Mai, zwischen 13 und 14 Uhr, als der Börsenpreis an der Leipziger Energiebörse EEX auf minus 25 Cent je Kilowattstunde abrutschte. Auch inklusive Steuern und Netzentgelten erhielten die Kunden bei der Abnahme Geld. Warum das so ist, darauf bin ich zuletzt in einem MZ-Text genauer eingegangen.

Am Sonntag, den 11. Mai 2025, kostetet der Strom für eine Stunde minus 25 Cent je Kilowattstunde. Foto: Büttner

Auch Privatkunden können mit dynamischen Tarifen, wie sie etwa der regionale Energieversorger Envia-M anbietet, von den Preisschwankungen profitieren. „Die Kunden tragen aber auch das Risiko bei möglichen Hochpreisphasen“, sagte zuletzt Envia-M-Vorstand Patrick Kather. Vor allem für Hauseigentümer, die einen Batteriespeicher und ein E-Auto besitzen, könnten sich dynamische Tarife durchaus auszahlen.

Das Bundeskabinett wird nach den Worten der neuen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bis Mitte Juli ein erstes Entlastungspaket für Unternehmen auf den Weg bringen. Enthalten sein würden die Senkung der Stromsteuer und erste Reformen zum Arbeitsmarkt, sagte die CDU-Politikerin beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Zugleich kündigte Reiche an, dass der Bau von Gaskraftwerken als Reservekraftwerke forciert werden soll.

Mein Rat: Unternehmen und Bürger sollten nicht auf die Politik warten, um ihre Rechnungen zu senken. Unternehmen können dynamische Tarife für sich prüfen oder auch einen Stromeinkauf im Ausland in Betracht ziehen. Private Kunden könnten die Installation von Balkonkraftwerken prüfen. Die Preise für kleine Solarmodule samt Batterie sind zuletzt um 30 bis 40 Prozent gefallen. Bei hohen Strompreisen in Deutschland insgesamt, kann der Einzelne seine Rechnung durchaus senken.

Himmelfahrt pausiert der Newsletter, der nächste erscheint in zwei Wochen,herzlich Steffen Höhne

Weitere wichtige Wirschaftsthemen aus Mitteldeutschland der Woche:

Winzervereinigung hat neuen Chef

Bisher baute er Bahn-Brücken, nun führt er den größten Wein-Erzeuger der Region: Hartmut Schreiter ist ab Juli der neue Geschäftsführer der Freyburger Winzervereinigung. Was der Aufsichtsrat von ihm erwartet. (MZ)

Hartmut Schreiter hat zuletzt Brücken für die Bahn gebaut. Nun hat der Manager sein Hobby zum Beruf gemacht. Foto: Winzervereinigung

Land prüft Ansprüche gegen Baukartell

Land und Kommunen in Sachsen-Anhalt prüfen mögliche Schadenersatzansprüche gegen ein Baukartell. Warum betroffenes Unternehmen Bausion offenbar gelassen ist. (MZ)

Wenig Ostdeutsche mit Top-Jobs

Die Ostdeutschen sind in den Führungsetagen weiter unterrepräsentiert. Konzerne und Militär sind besonders betroffen. Wo es laut Elitenmonitor der Uni Leipzig Verbesserungen gibt. (MZ)

Pflichtversicherung für Flutschäden

Das Hochwasser zerstörte Häuser und Dämme in Sachsen-Anhalt: Zehn Jahre nach der Flutkatastrophe an Elbe und Saale fordert Umweltminister Willingmann eine solidarische Pflichtversicherung gegen künftige Schäden. Der bisherige Schutz im Land reiche nicht. (MZ)

Osten holt auf

Ostdeutschland hat bei wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Forschung und Lebensqualität teils deutlich aufgeholt – bleibt aber strukturell hinter dem Westen zurück. Ifo-Studie wertet 170 Indikatoren aus. (MZ)

Rentner helfen Azubis

Wenn Auszubildende Nachhilfe brauchen, kommen die „Senior-Experten“ ins Spiel: Erfahrene Rentner, die ihr Wissen weitergeben. Ein Duo aus Sachsen-Anhalt berichtet. (VS)

Senior-Experte Hans-Georg Weidemann (links) steht Bahn-Azubi Mohammedadem Hussen mit Rat zur Seite. Foto: Robert Gruhne

Flüge nach Ungarn gestrichen

Der Exit kommt plötzlich: Die noch junge Fluggesellschaft Universal Air stellt ihren Linienflugbetrieb vollständig ein. Das hat auch für den Flughafen Leipzig/Halle Folgen – und für das Leipziger BMW-Werk. (LVZ)

Zu hohe Preise für Smart Meter

Einbaupreise sogenannter Smart Meter übersteigen teils um das Achtfache den gesetzlichen Rahmen. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat drei Netzbetreiber deshalb abgemahnt. Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda und Plauen Netz lenken ein. (SZ)

Merz ruft Dow-Führung an

Der US-Konzern Dow erwägt, zentrale Anlagen der Chemieindustrie in Böhlen und Schkopau zu schließen. Nun hat der Bundeskanzler den Dow-Chef persönlich kontaktiert und wirbt für ein Umdenken. (HB)

Die Produktionsstätte von Dow im sächsischen Böhlen steht auf den Prüfstand. Es droht eine Stilllegung. Betroffen wären etwa 400 Mitarbeiter. Foto: Sebastian Willnow/dpa

IWH-Chef für schnelle Energiewende

Die neue Bundesregierung sollte nach Ansicht von Reint Gropp alles daransetzen, die Energiewende schneller umzusetzen. "Je schneller wir das alles hinkriegen, desto schneller haben wir wieder einen wettbewerbsfähigen Energiepreis", sagt der IWH-Chef. (MDR)