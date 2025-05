waren Sie schon mal im Spaßbad Maya mare? Und wenn ja, sind Sie möglicherweise auch so gern wie ich eine der vier Riesenrutschen runtergesaust? Ich gebe zu, ohne meine beiden Enkel wäre ich vermutlich kein so großer Rutschen-Fan, sondern würde wahrscheinlich eher Runde um Runde im Außenbecken schwimmen. Doch dank der beiden Jungs, mit 14 und sechs Jahren im besten Wasserrutschenalter, gehöre ich trotz meines Oma-Status' zu den begeisterten Nutzern dieser Spaßanlage. Auf den Rutsch-Spaß aber müssen in den kommenden Monaten alle Wasserratten im Maya mare verzichten, denn die Rutschen werden derzeit abmontiert, weil in die Jahre gekommen. Doch keine Angst: Die alten Röhren, inzwischen seit 1999 in ständiger Benutzung, werden durch neue ersetzt. Ich habe mich auf der Baustelle im Maya mare umgesehen, wie solch ein nicht alltägliches und sehr aufwändiges Vorhaben realisiert wird. Fazit: Es dauert ein wenig, aber dafür haben wir die Vorfreude und die Gewissheit, dass es ab Dezember im Maya mare wieder heißt: Guten Rutsch!

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.