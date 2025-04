In Halle scheiterte Holm Lischewski mit dem Bau eines der größten Sportkomplexe Sachsen-Anhalts. Nun steht der Apotheker und Invesort in Leipzig vor Gericht.

Sportparadies-Investor Holm Lieschewski in Leipzig vor Gericht

Leipzig/MZ. - Das Reden überlässt Holm Lischewski am Donnerstag seinem Anwalt. Peter-Michael Diestel, letzter Innenminister der DDR und mit 73 Jahren noch als Verteidiger aktiv, wünschte sich – auch mit Verweis auf sein eigenes Alter – ein „effektives Verfahren“. Sein Mandant, so Diestel, werde sich auch äußern – allerdings erst in der kommenden Sitzung.