Überraschende Wende: Mutmaßlicher Serienbrandstifter aus Halle nach Brand in Mücheln frei | Finanzminister Lindner gibt Geld für Zukunftszentrum offenbar frei | Zu wenige Plätze: An welchen Gymnasien in Halle das Glück eine Rolle spielt

Mit zweifelsfreier Gewissheit wage ich zu behaupten, dass niemand Baustellengeräusche oder ähnlichen Krach unter dem Schlafzimmerfenster gutheißt. Zu den Quellen des akustischen Unglücks zähle ich auch Laubbläser – das Sinnbild dafür, dass Fortschritt zwar oftmals mit Arbeitserleichterung, nicht immer aber auch mit einer allgemeinen Verbesserung einhergeht. Eben so ein Laubbläser war neulich wieder vor meinem Haus aktiv. Und vielleicht ist es ja die Art und Weise, wie eine derartige Tätigkeit im allgemeinen Verständnis zu erledigen ist. Aber ich kann nicht bestreiten, dass es mir durchaus ein wenig unnachhaltig vorkam, als der laubblasende Hausmeister, sich immer wieder verstohlen umsehend, Blätter vom Fußweg auf die Straße blies. Einerseits, weil Wind und Fahrzeuge es wieder auf den Fußweg befördern können. Andererseits, weil die Arbeit dann zwar verlagert, nicht aber erledigt wird. Ganz so als würde ich die Küche aufräumen, indem ich das gesamte schmutzige Geschirr in das Zimmer meines Mitbewohners stellte. Und er bringt es wenig später wieder in das meinige. Weit größere Probleme als schmutziges Geschirr haben hingegen Mieter aus etwa 1.500 Wohneinheiten in Halle-Neustadt.

Bewohner in Sorge: Die Betriebskosten einiger Objekte in Halle-Neustadt sind massiv gestiegen. In einem Punkt gar um das 55-Fache. Doch eine Einsicht in die Unterlagen wird den Mietern bislang verwehrt.

Wohnhausbrand in Mücheln: War ein mutmaßlicher Serienbrandstifter aus Halle tatsächlich nur durch Zufall im Brandhaus von Mücheln? Wo die Ermittler der Kripo die Ursache des verheerenden Feuers sehen. Warum schweigt Nick Z. zu seinem auffälligen Verhalten in der Brandnacht?

Zukunftszentrum soll eine Million Besucher jährlich anziehen: Bundesbauministerin Klara Geywitz hält die Finanzierung des Großprojekts am Riebeckplatz für geklärt.

Stadt lost wieder Schulplätze aus: An welchen Gymnasien in Halle das Glück eine Rolle spielt. Auch die Gesamtschulen sind weiter gefragt, obwohl auch hier Kapazitäten knapp sind.

