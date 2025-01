jahrelang spielte Jugendkriminalität in Halle eine große Rolle. Gerade in unserer Berichterstattung tauchte das Thema immer wieder auf, eben weil es so publik war. Die Polizei stand vor einer großen Herausforderung und gründete im Zuge dessen die Ermittlungsgruppe „Cornern“. Nun wird diese wieder eingestellt. Wieso und ob Jugendkriminalität in Halle mittlerweile kein Problem mehr ist, erzählt Ihnen Dirk Skrzypczak in der heutigen Ausgabe.

