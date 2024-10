die Zeit der Tagebaue in Sachsen-Anhalt ist eigentlich längst vorbei. Dass irgendwo eine neue Grube aufgemacht wird, ist Jahre her. Doch das soll sich ändern. Es kommt Bewegung in die Bergbauszene. In der Gemeinde Petersberg soll ein neuer Steinbruch eröffnet werden, das hat das Landesamt für Geologie und Bergwesen mitgeteilt.

Im Saalekreis scheint aktuell sowieso einiges in Bewegung zu sein. So auch in Wettin. Die große Saaleschleuse, die seit dem Frühjahr wegen Bauarbeiten gesperrt war, ist nun wieder frei. Endlich können Schiffe wieder von Halle oder Merseburg bis weiter nach Bernburg und zur Elbe fahren.

Aber wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, am Wochenende trotz freier Wasserstraße lieber in Halle etwas sehen wollen, dann gehen Sie doch ins DB-Museum in die Berliner Straße. Dort findet - zwischen den großen Bahnen - eine Modelleisenbahnausstellung statt. Samstags ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Dort lässt sich Bewegung buchstäblich in kleinen Zügen genießen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Jonas Nayda