Nach monatelanger Sperrung können Schiffe die Schleuse in Wettin wieder passieren. Allerdings mit Einschränkungen.

Wettiner Schleuse ist wieder in Betrieb

Wettin/MZ. - Seit März war die Schleuse in Wettin für den Schiffsverkehr gesperrt. Mehrmals wurde die Freigabe nach hinten verschoben, für die Kapitäne war es keine leichte Saison. Nun wurde die Schleuse am Freitag wieder in Betrieb genommen– allerdings unter Einschränkungen.

Grund für die Sperrung waren Risse im Stahl des unteren Schleusentores, die das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe bei einer Prüfung Anfang des Jahres festgestellt hatte. „Durch großes Engagement aller Beteiligten haben wir die Hauptarbeiten jetzt nahezu vollständig abgeschlossen“, sagt Fachgebietsleiter Wasserstraßen beim WSA, Friedrich Meyer. Zur Instandsetzung der Schadstellen wurden Stahlbleche installiert, die den ordnungsgemäßen Lastabtrag in diesen Bereichen gewährleisten.

„Die Zeit außerhalb der Saison werden wir nutzen, um weitere Untersuchungen und weitere erforderliche Instandsetzungen durchzuführen, um auch zukünftig einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Schleuse Wettin zu gewährleisten“, ergänzt er.

Aktuell kann die Schleuse genutzt werden, wenn Windgeschwindigkeiten zwischen zwölf und 19 Kilometer die Stunde nicht überschritten werden. Möglich sind Schleusungen montags bis freitags jeweils 10 und 14 Uhr.