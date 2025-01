ich gebe es zu: Auch ich drücke beim Autofahren gern mal auf die Tube, damit ich schneller vorankomme. Und klar nervt es mich wie viele andere auch, wenn ich mit Tempo 30 durch die Straßen tuckern soll – vor allem, wenn ich es eilig habe. Doch ich versuche, das Ganze entspannt zu sehen – schließlich kommt man auch ohne zu rasen ans Ziel. Und es spart Geld, sich an Vorschriften zu halten. Das wird der Fahrer hinter mir, der mir neulich ziemlich dicht und ziemlich nervös an der Heckklappe klebte, nun auch wissen. An der Ampel am Leipziger Turm, stadteinwärts, konnte er das Grün kaum erwarten. Doch losrasen ging nicht: Ich war vor ihm und hielt mich exakt an die 30 auf dem Schild am Hansering. Schon allein deshalb, weil ich auf dem Hinweg den tonnenschweren Blitzer entdeckt hatte. Ich weiß was, was du nicht weißt, dachte ich vergnügt, während die fette Karre mangels Gegenverkehr mit aufjaulendem Motor links an mir vorbeizog. Zack! Geblitzt. An der nächsten Ampel trafen wir uns wieder: Er nun vorn, ich dahinter. Und obwohl Schadenfreude mir eigentlich fremd ist, musste ich doch ein bisschen in mich hineingrinsen.

