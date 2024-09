CDU-Mann verklagt seine eigene Fraktion | Grundschüler werden an Haltestelle vergessen

Hier in Halle, Newsletter vom 3. September 2024

meteorologisch ist ja bereits seit einigen Tagen Herbst, aber heiß ist es trotzdem noch in Halle. Ich meine damit nicht nur die Temperaturen.

Ganz besonders brennt die Luft in der örtlichen CDU-Fraktion. Der CDU-Stadtrat Alexander Vogt hat jetzt beim Verwaltungsgericht Klage gegen seine eigene Fraktion eingereicht. Es geht um einen Streit, der ausgebrochen war, als Vogt von der CDU-Mittelstandsvereinigung intern als OB-Kandidat vorgeschlagen worden war - ohne den Segen der Fraktion.

Die Hitze steigt einigen Hallensern offenbar zu Kopf. Das könnte auch der Grund dafür gewesen sein, dass am Montag rund 50 Grundschüler in der Südstadt an der Bushaltestelle „vergessen“ wurden. Der Busfahrer kam nämlich einfach nicht. „Wir sind rasend vor Wut“, sagen einige Eltern. Die Stadt bittet um Entschuldigung.

Angesichts der Wettervorhersage für die kommenden Tage ist nicht unbedingt mit Abkühlung zu rechnen. Hoffen wir, dass sich die Gemüter der hitzköpfigen Hallensern trotzdem etwas entspannen.

In diesem Sinne wünsche ich eine gute Woche!

Ihr Jonas Nayda