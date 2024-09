Rund 50 Schüler der Grundschule „Otfried Preußler“ haben am Montag fast eine Stunde lang auf den Schulbus gewartet. Es ist nicht das erste Mal, dass es Probleme mit der Schülerbeförderung dort gibt.

Grundschüler an Bushaltestelle „vergessen“? - Eltern rasend vor Wut

Probleme an Schule in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Es ist wohl der Albtraum jedes Elternteils: Es ist Schulschluss, aber das Kind kommt einfach nicht zuhause an. So erging es am Montag dutzenden Eltern aus Neustadt. Rund 50 Schüler der Grundschule „Otfried Preußler“ warteten fast eine Stunde lang auf den Bus, der einfach nicht kam. Offenbar hatte man sie vergessen.