Die Grundschule „Otfried Preußler“ in Halle-Neustadt wird saniert. Das Ausweichquartier der Schüler ist in die Südstadt. Zum Start gab es beim Schülerverkehr jede Menge Probleme.

Am Montag fuhren die Grundschüler der Otfried-Preußler-Schule in Halle erstmals mit den acht Bussen in die Grundschule zur Südstadt. Dabei kam es zu einigen Problemen.

Halle (Saale)/MZ - Ferienende in Sachsen-Anhalt: Für viele Erstklässler hieß es am vergangenen Wochenende „Hurra, ich bin ein Schulkind“ – auch für Hunderte Kinder in Halle. Doch in der Grundschule „Otfried Preußler“ in Halle-Neustadt herrscht derzeit wenig „Hurra“ angesichts der Tatsache, dass die Schule in der Wolfgang-Borchert-Straße saniert wird.