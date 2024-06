ein Konto bei einer Bank haben wir sicherlich alle. Bei mir kam die Entscheidung dazu, als ich als Jugendliche mein erstes Geld verdient habe. Irgendwo musste es ja hin und in Bar auszahlen geht eher schlecht. Für welche Bank man sich entscheidet, liegt am Ende bei jedem selbst. Oft geht man nach Bekanntheitsgrad oder nach dem, was in der Nähe verfügbar ist. Bei mir war es damals die Sparkasse. Neben der Volksbank wohl die bekannteste Bank in der Region. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat mit dem Geschäftsführer der Saalesparkasse gesprochen und sich die aktuellen Zahlen angeschaut. Wenn Sie also einmal hinter die Kulissen der Saalesparkasse gucken wollen, schauen Sie in die heutige Ausgabe auf Seite 15 oder auf mz.de nach dem Text.

