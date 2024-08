hat Halle ein Zensus-Problem? Dieser Frage ist aus gutem Grund Jonas Nayda nachgegangen. Der gute Grund für die Recherche meines Kollegen: Offensichtlich ist unklar, wie viele Menschen tatsächlich in Halle wohnen. Denn der Zensus, eine regelmäßige Erhebung des Statistischen Landesamtes, hat andere Zahlen als die Stadt Halle selbst, was die Anzahl der Einwohner betrifft. Jonas hat dazu im Statistischen Landesamt nachgefragt, das für den Zensus verantwortlich ist, und ist in seinem Beitrag nicht nur der Frage nachgegangen, warum es unterschiedliche Angaben über die Bevölkerungszahl in Halle gibt und wie es zu der Differenz kommen konnte. Auch warum und wie die Stadt jetzt noch einmal „nachzählen“ will, erfahren Sie hier oder in Ihrer gedruckten Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung vom Donnerstag.

Apropos Anzahl: In Halle gibt es, wie wohl in vielen Städten, zu viele Streuner. Also Katzen, die kein Zuhause haben und auf der Straße leben müssen und dort vielen Gefahren ausgesetzt sind. Mir als langjähriger Katzenhalterin - meine erste Katze Mia und später auch Gustav und den dicken roten Kater Hermann haben meine inzwischen längst erwachsenen Kinder und ich vor mehr als 20 Jahren auf der Straße gefunden und gerettet - tun die Tiere, über die Silvia Zöller bei einem Besuch beim Tierschutzverein berichtet, leid. Zugleich habe ich höchsten Respekt vor der Arbeit der vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer nicht nur in diesem Verein. Passend zum heutigen Weltkatzentag erfahren Sie in Ihrer MZ mehr über das Schicksal herrenloser Katzen in Halle. Meine Kollegin schreibt auch, was gegen das Tierleid unternommen werden muss.

Zum Schluss gibt es aber auch gute Nachrichten - nicht nur für Bier-Liebhaber. Die Mitarbeiter der Brauerei der Lebenshilfe im Böllberger Weg konnten nämlich bereits zum zweiten Male den renommierten Preis des Wettbewerbs „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“ einheimsen. Welches Bier mit dem begehrten „Kulinarischen Stern“ des Jahres 2024 ausgezeichnet wurde - und vor allem warum genau dieses Bier - konnte ich bei einem Vor-Ort-Termin in der Brauerei im Böllberger Weg in Erfahrung bringen. Mehr dazu gibt es hier und - Sie wissen schon - in der papierenen Variante der MZ. Übrigens: Gekostet habe ich das preisgekrönte Bier nicht. Das überlasse ich echten und vor allem fachkundigen Bierkennern.

Möchten Sie auch künftig Hinweise, Kritik oder Anregungen loswerden, bin ich wie immer per E-Mail an [email protected] für Sie erreichbar. Einen schönen Donnerstag - immerhin ist bald Wochenende - wünscht Ihnen Ihre Katja Pausch.