Die Mitarbeiter der Brauerei der Lebenshilfe haben bereits zum zweiten Mal eine bedeutende Auszeichnung erhalten. Was das Bier aus Halle besonders macht.

Kulinarische Sterne 2024 in Halle vergeben

Halle (Saale)/MZ. - Aus den Räumen der Brauerei im Böllberger Weg dringen Geräusche, die nach eifriger Betriebsamkeit klingen: Flaschen klappern, es zischt, und mehrere Mitarbeiter in blaugrauen Arbeitslatzhosen wuseln zwischen Braukesseln und blauen Getränkekistenstapeln hin und her. Die Aufregung in der Belegschaft ist groß – es hat sich Besuch aus Magdeburg angekündigt. Anke Düsterhöft, Projektmanagerin der Agrar-Marketing-Gesellschaft (AMG) Sachsen-Anhalt, ist nicht mit leeren Händen nach Halle gekommen.