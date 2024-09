Hier in Halle, Newsletter vom 23. September 2024

als der hallesche SPD-Abgeordnete Karamba Diaby im Juli verkündete, seine politische Karriere ausklingen zu lassen, hatte das nicht nur in seiner Partei für Überraschung gesorgt. Viele Beobachter hatten dem umtriebigen 62-Jährigen noch mindestens eine Amtszeit als Stadtvorsitzender der SPD in Halle zugetraut. Doch auch das lehnte er ab.

Am Samstag hat die SPD Halle sich deshalb personell neu aufgestellt. Ein neuer Stadtvorsitz wurde gewählt, der auch gleich die Marschrichtung für die kommenden Monate vorgegeben hat. Ich war beim Parteitag dabei und habe mit mehreren SPD-Mitgliedern gesprochen. Zwar stand die Nominierung von Bürgermeister Egbert Geier zum offiziellen Parteikandidaten als Oberbürgermeister noch nicht auf der Tagesordnung, aber allseits war zu spüren, dass die SPD aktuell eine breite Brust hat.

Nicht ganz so gut scheint die Stimmung hingegen in der CDU zu sein. Nachdem Alexander Vogt sich am Freitag als Einzelkandidat offiziell gegen die CDU-Kandidatin Kerstin Godenrath ins Rennen gestürzt hat, ist jetzt sogar ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn wahrscheinlich.

Auch, wenn es noch einige Monate hin ist, die OB-Wahl sorgt für turbulente politische Zeiten in Halle. Ich freue mich, jeden Tag darüber berichten zu können!

